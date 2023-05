A Maiolati sarà Consoli contro Guerro

Ultimo appello al voto: il sindaco uscente, (commissariato lo scorso anno) avvocato Tiziano Consoli dovrà vedersela con Leonardo Guerro già candidato alla fascia tricolore nella scorsa tornata elettorale. A Maiolati Spontini, Comune più popoloso della media Vallesina i chiamati alle urne sono 4.787. Ecco l’appello di Leonardo Guerro (Unione Progressista): "La nostra lista va votata per le capacità dei candidati, per il mix di entusiasmo e di esperienza, per la trasparenza nelle idee da parte di tutti e per il progetto condiviso costruito anche nel tempo. Votate la nostra lista Unione Progressista per un’amministrazione efficiente e duratura. Noi ci assumiamo le nostre responsabilità". L’appello di Tiziano Consoli (Insieme per i cittadini): "Il nostro progetto è innovativo, moderno, concreto che punta sui giovani e sulle loro capacità umane e professionali di guardare al futuro. Vorremmo dare un nuovo volto al Comune per farlo diventare centrale nelle media Vallesina, che possa incrementare gli standard qualitativi della vita sociale, che investa sulla famiglia e consolidi progetti già avviati e crei i presupposti per essere accogliente sotto l’aspetto turistico. Ripartiamo insieme per valorizzare le persone".