A Maiolati Spontini ecco book blogger, letture animate e giochi

Al via le iniziative per il sedicesimo anno di attività della biblioteca "La Fornace". Domani alle 17.30, nella sala Joyce Lussu, un laboratorio per ragazzi con Giulia Ciarapica, "Influencer: dai libri ai viaggi, alla scoperta dei nuovi mestieri digitali". Ciarapica è una book blogger marchigiana e collabora con le Scuderie del Quirinale seguendo il gruppo di lettura "Il filo nascosto". Il laboratorio mira ad approfondire la questione social in generale, indagando numeri, nomi di influencer non solo in ambito editoriale ma anche di food, life style e viaggi. Con la blogger ci si allenerà a costruire un postreel Instagram di divulgazione e si analizzerà il Book influencing come fenomeno. Un corso gratuito su prenotazione allo 0731.702206. Sempre domani, alle 21.15, Ciarapica presenterà il suo ultimo libro, "Chi dà luce rischia il buio". A moderare sarà l’editrice e libraia Francesca Chiappa. Venerdì alle 19, poi, aperitivo al Caffè letterario (18 euro con prenotazione obbligatoria al 339.8772520) e alle 21 una serata di giochi di ruolo con l’associazione Jack Talorum dal titolo: "Lasciatevi alle spalle il mondo reale!". L’evento è gratuito con prenotazione consigliata allo 0731.702206. Sabato dalle 10.30 alle 12, letture per bambini a cura dei volontari "Nati per leggere" al Binario 9 e ¾, con i "Sabati… da favola". Dalle 17 fino a mezzanotte si potrà scegliere tra centinaia di giochi da tavolo. Si potrà cenare: pizza, patatine e bibite (10 euro). Per prenotazioni: 0731.702206.