A Marina Dorica. Vela, una sfida olimpica anche per il turismo. Ecco i campioni italiani

Nuova sfida velica nelle acque di Ancona, e stavolta si tratta di una sfida che vale l’accesso alle Olimpiadi di Parigi 2024: a Marina Dorica sbarca il "Cico Edison Next 2023", campionato italiano classi olimpiche che approda in città stamattina e che comincerà a sfidarsi tra le boe dei diversi campi di regata da giovedì fino a domenica. Una settimana dopo la tre giorni della Regata del Conero, stavolta Ancona si tinge di tricolore e lo fa insieme alla Federvela e al consorzio Ancona in Vela che ha riunito i circoli dorici Sef Stamura, Ancona Yacht Club, Assonautica e Lega Navale in una nuova realtà capace di assumersi l’onere organizzativo dell’evento che raccoglie il testimone dalla precedente edizione 2022 svoltasi a Formia.

Ancona e le Marche protagoniste con la vela, nel segno della promozione del territorio, come spiegano l’assessore regionale Chiara Biondi e il direttore di Atim, Marco Bruschini, che ieri mattina in Regione hanno alzato il velo sull’evento: "La regione si appresta a ospitare il campionato italiano Cico – ha detto l’assessore Chiara Biondi – sarà uno spettacolo entusiasmante per la città, una tappa importante che sarà anche un modo per far conoscere la regione, con la sua cultura e la sua tradizione, e la città di Ancona con Marina Dorica. Il 20 settembre, tra l’altro, è stata una data storica, con lo sport che è entrato a far parte della nostra carta costituzionale. Lo sport oltre a essere inclusione e benessere e stare insieme è anche un volano di promozione, che stiamo portando avanti insieme all’Atim, agenzia che ci permette di far conoscere le bellezze del nostro territorio".

"Questo tipo di eventi particolarmente qualificanti trovano Atim al loro fianco – ha aggiunto Marco Bruschini direttore dell’agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche –, c’è stata un’intesa perfetta, siamo riusciti a realizzare un prodotto estremamente importante per il territorio. Avere tanti equipaggi ad Ancona che possono diventare ambasciatori del territorio è una grande opportunità. Ancona sta cambiando volto, avere la possibilità di essere un palcoscenico di grandi eventi sportivi ci dà la possibilità di promuovere il nostro territorio. Let’s visit Marche ci sta dando grandi soddisfazioni, ben vengano gli eventi sportivi".

Oltre trecento gli equipaggi in gara per un migliaio di velisti, tecnici e accompagnatori che arriveranno oggi a Marina Dorica. Tra loro anche la windsurfer anconetana Giorgia Speciale, ventitreenne alla ricerca di un pass per le prossime Olimpiadi sulla tavola iQfoil, tipo di windsurf capace di planare sul mare grazie proprio al foil, cioè all’idroala attaccata alla parte inferiore della tavola. Tra i marchigiani anche il ventenne civitanovese Pietro Giacomoni, vicecampione europeo under 21 classe Ilca 7. Hanno partecipato alla presentazione di ieri in Regione anche Leonardo Zuccaro presidente di Marina Dorica, Carlo Mancini, presidente del consorzio organizzatore Ancona in Vela, Michele Pietrucci, presidente della Stamura e Giuseppe Mascino del comitato organizzatore.