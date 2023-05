"A me le politiche dei giovani"

In caso di vittoria terrò la delega alle politiche giovanili, al turismo e alla scuola.

Come neolaureato e giovane che viaggia spesso anche all’estero, credo di poter dare soluzioni alle problematiche di questi settori pesantemente trascurati dalle precedenti sindacature. Queste tematiche sono tra le nostre priorità e le abbiamo sottolineate durante la campagna elettorale con proposte che i cittadini hanno dimostrato di condividere. I confronti avuti nel corso di questa campagna evidenziano invece che gli altri candidati non conoscono realmente le necessità dei giovani di questa città, che sta invecchiando rapidamente; ne parlano per slogan che sembrano solo volti ad attrarre qualche voto. Come annunciato durante la presentazione del nostro programma elettorale, abbiamo messo per iscritto che in caso di vittoria la squadra di governo dovrà essere formata da un mix tra esperienza e gioventù, con persone competenti che sceglieremo tra le migliori risorse del nostro territorio senza pregiudizi politici, di età o di classe sociale. Con questo mix, sono convinto che riusciremo a superare il divario di esperienza dovuto alla giovane età. Il nostro obiettivo è dare ad Ancona una giunta all’altezza del compito e del ruolo di un capoluogo di regione, evitando di essere coinvolti in quei giochi di poltrone che hanno segnato gli ultimi 30 anni di governo. Per questo ci vogliono energia e coraggio, la passione deve prevalere sull’interesse personale e la competenza resta condizione preliminare per ogni ruolo in giunta.