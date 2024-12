A "Medicina e sport" si parla della fertilità

Appuntamento domani alle 17 a Palazzo Bisaccioni per l’ultimo appuntamento di "Medicina e sport", il format ideato e voluto dal Club delle balette per il decennale di Jesi Città Europea dello Sport, curato da Carla Saveri, Federica Filosa e Andrea Fabiani, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Jesi. Per parlare di "Fertilità e sport" interverranno oltre ad Andrea Fabiani (Ospedale di Macerata), la professoressa Rosita Gabbianelli ordinaria di biochimica all’Università di Camerino, Cristina Leonardon della Commissione nazionale atleti del Coni e titolata giocatrice di pallamano e Francesca Gironi, imprenditrice e presidente della Commissione femminile degli agricoltori europei.

È previsto anche un contributo filmato da parte di Federica Cappelletti, giornalista e presidente della serie A femminile di calcio e moglie del grande Paolo Rossi. E’ l’ultimo incontro di un programma che ha animato l’intera annata ed ha visto protagoniste a Jesi importanti personalità della medicina, della ricerca scientifica e dello sport.