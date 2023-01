A Mercato Saraceno laboratori e letture per chiudere le festività

A Mercato Saraceno una serie di eventi per chiudere in bellezza le festività natalizie. Alla biblioteca Veggiani, oggi dalle 16 alle 18 letture dell’Epifania a cura di Gaia Santucci e un laboratorio di bricolage per decorare e colorare la propria calza della Befana con Giada Andreucci. Stasera alle ore 20.30, invece, nella parrocchia di Montecastello, il narratore Fabio Canini (nella foto), racconterà ’Storie della Befana’ per incantare piccoli e adulti. A seguire, l’arrivo della Befana in carne ed ossa che distribuirà le calze con i dolciumi.