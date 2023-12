A metà gennaio. Conto alla rovescia per la riapertura del cinema Goldoni

Con un piccolo ritardo, ma le luci del cinema Goldoni sono pronte a riaccendersi. Il multiplex gestito da Smeriglio doveva riprendere la sua attività prima delle festività natalizie e per l’esattezza il taglio del nastro era stato fissato per il 22 dicembre. Poi i problemi tecnici e le lungaggini che si possono verificare in un periodo di feste. Da qui lo slittamento.

Un problema non da poco per Smeriglio che aveva preventivato la proiezione dei classici film natalizi (con conseguenti incassi), ma certamente l’obiettivo di rivedere le sale pronte ad accogliere nuovamente gli spettatori è solo rimandato di qualche settimana. L’idea è quella di riaprire subito dopo la fine delle feste, per metà gennaio, e dare al centro cittadino qulle sale delle quali si sente tanto la mancanza. L’idea di Smeriglio di far rivivere il multiplex chiuso durante la pandemia Covid, è stata accolta con entusiasmo dall’amministrazione comunale per la quale le riaccensione di quelle luci significa un altro tassello nell’ambito del puzzle del rilancio complessivo del centro storico. E in particolare per piazza Pertini che avrebbe in qualche modo un "presidio" contro vandalismi e degrado.

Insomma siamo agli ultimi dettagli e lavori da portare a termine per rivedere in piena attività il multiplex che è atteso dai tanti cinefili che hanno sempre sentito la mancanza di sale nel centro che possano proiettare le ultimi novità o proporre anche film d’essai.