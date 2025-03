A Monsano arriva lo "Scacciamarzo", in centro gli antichi canti popolari con La Macina

A Monsano domani torna lo ‘Scacciamarzo’, antico canto rituale di questua infantile a cura del Centro Tradizioni Popolari e del Comune, in collaborazione con La Macina. Alle ore 10.30 decine di bambini partiranno da piazza Mazzini per portare il canto casa per casa. Alle ore 11.30 nella piazzetta Matteotti con le uova raccolte verrà offerta dall’Avis una merenda a base di frittata a tutti i bambini e ai loro accompagnatori. Il centro storico sarà ‘travolto’ da gruppi di bimbi festosi, che chiederanno, in cambio dell’esecuzione dello ‘Scacciamarzo’, piccole offerte di denaro, dolciumi e soprattutto uova. Un tempo i piccoli chiedevano soprattutto ‘l’ovo pe’ la ciambella’ (tipico dolce a base di uova, farina e zucchero), e se non veniva o tardava a venire intonavano verso i padroni di casa una sequela di ‘maledizioni’.