A Monsano da domani a domenica

Volete vivere (da passeggero accompagnato da un pilota esperto) l’esperienza di un giro e provare l’adrenalina del drifting nelle curve o del fuoristrada, oppure guidare per una quindicina di chilometri una supercar (sabato e domenica dalle 9 alle 20 per info e prenotazioni 0712210185) tipo una Ferrari Roma (costo 130 euro) o una Lamborghini Huracan Evo (150 euro). Riflettori puntati sull’esibizione dei campioni di motofreestyle e l’esibizione di stuntmen professionisti, tra le tante offerte per i più piccoli, nell’area Expo primi passi per i bambini nel mondo delle due ruote sotto la guida di Tecnici Educatori, certificati Uisp Aps e Coni.

Questo ed altro domani – dalle 18 alle 2 – sabato 13 dalle 15 alle 2 - a domenica 14 – dalle 11 alle 22 - a Monsano nel piazzale Paradise Play Drink & Food (ingresso gratuito) sede della sesta edizione del Motorshow Vallesina tradizionale appuntamento all’insegna dei motori, della musica e del divertimento.

Le novità dell’edizione la Paulaner Fest Bier & stand gastronomici (anche domenica a pranzo) Live show & Music, venerdì: Girls Gone Wild (country e dande live) + dj Mr Hank& Dj Joker. Sabato: Remember Disco Dance (Best of 90s) + Djset Ricky Esse. Domenica: Mubdo Latini + Le bollicine – Vasco Cover band. Per i più piccoli: VIP clown Vallesina & test Minimoto. Raduni & Expo: Auto Tuning Adriatic Racing Team A.S.D., Harley Davidson Route 76, Jesi – Lupi MarisFree Chapter Mrche Italy, MotoperBacco Motoclub Vallesina. Per gli intenditori Lounge Bar e, direttamente al Motorshow, le specialità culinarie de La Rincrocca storico ristorante cittadino. Davvero per tutti e per i tutti i gusti con una piccola avvertenza: munirsi di tappi per le orecchie potrebbe risultare una scelta giudiziosa.

Gianni Angelucci