A Morro d’Alba Damico sfida Ciarimboli

Sfida a due a Morro d’Alba. Per scegliere il nuovo primo cittadino il paese di oltre 1.700 abitanti vedrà andare alle urne 1.584 elettori (149 i residenti all’estero). Enrico Ciarimboli, 55 anni, sindaco uscente cerca la riconferma del secondo mandato con la lista ‘Morro d’Alba Comune’. A tentare lo sgambetto è Gaspare Damico, 69 anni, alla guida della lista civica ‘Morro d’Alba insieme’. Ecco l’appello al voto di Damico: "Il nostro intento è quello di facilitare, promuovere collaborazione e dialogo tra cittadini, aziende, associazioni e Comuni del territorio per creare sinergie a vantaggio della società tutta e di tutto il territorio dove noi operiamo e viviamo e delle sue Eccellenze. Se il nostro intento è anche il vostro allora dai fiducia alla nostra lista ed esprimi la tua preferenza per Morro d’alba Insieme lista 1". L’appello di Enrico Ciarimboli: "In questi anni abbiamo realizzato un vero e proprio rinascimento culturale ed economico nel nostro Comune. Ai cittadini domenica e lunedì chiediamo la possibilità di continuare la nostra azione a servizio della comunità. Ancora una volta il futuro per il nostro borgo può essere qualcosa di meravigliosamente inaspettato".