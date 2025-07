A nuoto dal Trave fino al Passetto: 65enne salvata da un gommone

Voleva raggiungere il Passetto a nuoto, dal Trave, ma la corrente e la stanchezza l’hanno portata alla deriva. Poteva morire una donna di 65 anni, di origine francese, che nella tarda serata di domenica ha deciso di attuare una impresa a nuoto molto rischiosa. La turista si è tuffata dal Trave, in zona Mezzavalle-Portonovo, dopo aver studiato la cartina della costa adriatica. Appassionata di nuoto contava di raggiungere la spiaggia cittadina, ad Ancona, e ricongiungersi con il marito che l’aspettava in un parcheggio, al Passetto.

La donna ha iniziato a nuotare ma arrivata nel tratto d’acqua sotto la piscina, al confine con la Scalaccia, ha iniziato ad annaspare. Era in difficoltà a continuare e c’era anche una forte corrente che non l’agevolava. La fortuna ha voluto che passasse di lì un gommone con a bordo un medico. L’uomo l’ha soccorsa, l’ha accolta a bordo e ha attivato i soccorsi sanitari chiamando il 112. Si sono attivati il 118 con l’automedica e una ambulanza della Croce Gialla. Con il gommone la donna è stata portata a riva dove ha trovato il personale sanitario che l’ha trasportata fino al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Era debilitata e in stato confusionale. Inizialmente non si sapeva dove fosse il marito, se in acqua con lei o meno. La turista infatti non parlava italiano. Alla fine è stato chiarito che l’uomo, più saggiamente, l’aveva raggiunta via terra.