A Osimo il cibo di strada di qualità: c’è l’International street food

L’ottava edizione dell’International street food fa tappa ad Osimo. L’appuntamento è nei giardini di piazza Nuova e via Saffi, da oggi alle 18 a domenica. Si tratta della più importante manifestazione di settore esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, presidente dell’Airs, associazione italiana ristoratori di Strada, in collaborazione con la Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro-Urbino. L’iniziativa dedicata al cibo di strada di qualità conterà ben 150 tappe, distribuite lungo tutto lo stivale, fino alla fine di novembre. Un calendario intenso di eventi, che sta toccando tutti gli angoli del Paese e permettendo al numeroso pubblico di assaporare le migliori specialità italiane e straniere, all’insegna della qualità, della passione per il buon cibo e della convivialità. A Osimo sarà possibile gustare tra le molte specialità la cucina argentina, le bombette pugliesi del panificio Petriglia, la paella, lo smash burger, il pulled pork, gli arrosticini, lo gnocco fritto, la cucina siciliana, la cucina greca, la cucina indiana, la pizza fritta, il pesce fritto. Saranno presenti anche birrifici artigianali di eccellenza italiani, europei e internazionali. Nello stesso posto si potranno gustare prodotti di paesi diversi e posti lontani ed essere avvolti da tanti profumi e sapori.