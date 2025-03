"A Osimo trovare compattezza per dare risposte certe alla città"

"Su Osimo so che ci sono delle interlocuzioni in corso tra tutte le forze in campo e l’auspicio è lo stesso quello di riuscire a ritrovare una compattezza e soprattutto di riuscire a costruire una coalizione che abbia l’ambizione di ristabilire un rapporto con la città dopo purtroppo quello che è avvenuto con le dimissioni del sindaco Pirani". Lo ha sottolineato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli rispondendo a una domanda dei giornalisti a margine della conferenza stampa sulle opere post alluvione 2022.

"Chiaramente le dimissioni del sindaco Pirani a pochi mesi dall’elezione sono state un segnale brutto - ha ammesso il governatore - perché non si è riusciti a garantire quella necessaria capacità di portare le risposte alla città, alla comunità di Osimo. Speriamo che la coalizione, insieme a tutte le forze che danno la disponibilità riescono a ricostruire un perimetro che rappresenti questa voglia della città di avere quelle risposte che sono venute a mancare da tanto tempo".

"Io non voglio entrare nello specifico, non è questo il caso né l’occasione, però Osimo ha un deficit infrastrutturale purtroppo che la penalizza perché non consente alla città di avere quella giusta risposta in termini di mobilità e anche in termini di servizi e di sviluppo. Noi avevamo fatto anche un’apertura importante alle amministrazioni precedenti con uno stanziamento che alla fine abbiamo dovuto destinare in altre finalità, perché purtroppo tenere quelle risorse appostate su una voce di bilancio senza una risposta precisa in un’epoca dove le risorse non sono mai sufficienti: avrebbe significato lasciarle inutilizzate e abbiamo fatto scelte differenti".