A Padiglione torna la "Festa del Toro", tre giorni tra stand gastronomici, spettacoli e mostre

Tre giorni in compagnia della ‘Festa del Toro’ a Padiglione di Osimo. Da oggi (ore 19.30) a domenica negli stand gastronomici si potranno gustare specialità come polenta, gnocchi alla papera, asado, fiorentina con contorni, cotoletta, agnello alla brace, primo vegetariano e vari piatti freddi. In programma anche concerti, spettacoli, giochi popolari, mostre e tanto altro. Questa sera, ad esempio, alle 21 è prevista la serata latinoamericana con il gruppo Fashion Gia.Man Dance. Domani (ore 21.30) si ballerà insieme alla coppia Mirko & Simona e ci si divertirà con lo spettacolo del duo comico marchigiano Lando e Dino. Molto ricca la giornata di domenica, che inizierà nel pomeriggio (ore 17) con l’esibizione della compagnia folkloristica La Staccia e del gruppo Balla Onda. Alle ore 21 spazio al concorso ‘Il Toro canoro’.