A Palazzetto Baviera prorogata la mostra di Giorgio Mercuri

Prorogata fino al 30 marzo la mostra dedicata a Giorgio Mercuri, in corso a Palazzetto Baviera di Senigallia. Le creazioni di Mercuri, che uniscono pittura, scultura e installazione, evidenziano la necessità di preservare l’ambiente, e la sua distruzione sempre più evidente. Il critico Andrea Carnevali osserva come le sue opere ‘non si limitano a denunciare il degrado che ci circonda, ma ci invitano a una riflessione più profonda sulle contraddizioni della nostra società. La sua arte, infatti, non solo pone l’accento sulla necessità di salvaguardare l’ambiente, ma interroga ciascuno di noi, spingendoci a chiederci che ruolo giochiamo in questo processo di distruzione’.