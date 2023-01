A palazzo degli Scalzi un laboratorio sull’arte delle cornici

La 71esima rassegna Internazionale d’Arte - Premio G. B. Salvi prosegue con grande successo a Palazzo degli Scalzi con la mostra "Savifica – Il Sassoferrato e Nicola Samorì tra rito e ferita" a cura di Federica Facchini e Massimo Pulini. Un’occasione particolare per gli amanti dell’arte e dell’artigianato è in programma per il 14 gennaio quando si terrà il "Laboratorio sull’arte e i segreti del corniciaio" tenuto dal maestro artigiano Virgilio Contadini. L’ attività si svolgerà a Palazzo degli Scalzi.