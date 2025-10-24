A Pesaro il regolamento per la tutela

Il primo censimento delle formazioni vegetali monumentali, intese come alberi, arbusti, gruppi, filari e boschi antichi delle Marche, è stato fatto nel 2009 dal Corpo forestale con la progettazione e il coordinamento del vicequestore Gabriele Guidi. Ne è nato un elenco che avrebbe dovuto essere implementato nel tempo. "La mancanza di censimenti delle formazioni vegetali monumentali da parte dei Comuni fa sì che il numero delle piante nell’elenco sia molto ridotto rispetto alle potenzialità – sostiene Fabio Salbitano, ecologo forestale e docente all’Università di Sassari, che per il Comune di Pesaro ha curato l’aggiornamento del regolamento del verde e la strategia Fever, funzioni ecologiche del verde –. Nel lavoro seguito a Pesaro, ad esempio, sono stati indicati una ventina di alberi e di formazioni vegetali in più rispetto a quelle del censimento regionale. Si tratta di piante molto importanti, come l’imponente platano che si trova in via Gagarin, alto più di 26 metri e che conta circa trecento anni di età, o come il cipresso e il tasso di Galantara, entrambi ultracentenari".

"Ed è importante fare sapere che il registro comunale si può implementare con la collaborazione di tutti, cittadini e associazioni, che possono segnalare le piante di pregio che scoprono", aggiunge Salbitano. Per le formazioni vegetali monumentali, il regolamento prevede particolari misure di salvaguardia con indicazioni specifiche per quanto riguarda le potature, il controllo dello stato di salute della pianta e gli eventuali interventi di cura, anche se si trovano su proprietà privata. "Le piante monumentali hanno un valore per tutta la comunità – sostiene Salbitano –. Il loro riconoscimento è anche un modo per trovare insieme ai privati le migliori modalità per valorizzare questi meravigliosi patriarchi". Come è accaduto al gelso bianco di Villa Fastiggi. "Grazie alla disponibilità della proprietà è stato infatti installato un cartello, che racconta la storia della pianta e ne approfondisce il ruolo rispetto all’economia del territorio all’epoca delle filande e della produzione della seta – spiega la guida naturalistica Andrea Fazi –. Si tratta di una valorizzazione che è molto apprezzata dai cittadini e che offre spunti per future iniziative di divulgazione e di promozione ambientale".