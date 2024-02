"A pesca di emozioni" con un palloncino in testa al teatro Sperimentale

Al Teatro Sperimentale di Ancona prosegue la rassegna ‘A perdita d’occhio’, curata dal Teatro del Canguro. Questo pomeriggio (ore 18) la compagnia Eccentrici Dadarò porta in scena ‘A pesca di emozioni’, spettacolo adatto per i bambini dai tre anni in su. Scritto da Umberto Banti, Simone Lombardelli e Dadde Visconti (anche regista), e interpretato da Banti e Lombardelli, lo spettacolo è liberamente tratto da "I colori delle emozioni" di Anna LLenas. È in effetti una storia ‘piccola’, che racconta di due uomini e della loro giornata di pesca in un paese dove si vive con un palloncino in testa, perché è lì, nel palloncino, che risiedono le emozioni.