A piedi e in moto a difesa delle donne

Oggi le Centaure on the road organizzano a Sirolo una manifestazione per contrastare la violenza sulle donne. Il ritrovo per i motociclisti alle 13.30 al parcheggio dello stadio del Conero per poi sfilare in corteo con giro panoramico fino a Sirolo. Tantissimi gli eventi in programma tra cui musica live dalle 15 alle 18.30.

A Castelfidardo invece torna sempre oggi la "Camirosa", la camminata di tre chilometri e mezzo a sostegno di Amad, associazione multietnica antirazzista donne. La partecipazione prevede un’offerta libera che contribuirà a sostenere l’Amad nel suo impegno a favore delle rifugiate afghane.