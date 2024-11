A Polverigi c’è il festival del panettone artigianale. Ecco la sfida tra maestri

Il Natale si avvicina e Polverigi è pronta a immergersi nella due giorni dedicata al "Festival del panettone artigianale" che comprende anche il "Panettone day 2024" in programma sabato dalle 16 e domenica dalle 11. Accanto al mercatino, alla musica, all’animazione per bambini e al giro dei pasquellanti anconetani (in programma sabato), in pieno centro si disputerà la sfida per tutti i partecipanti che avranno la possibilità di vedere il proprio panettone giudicato da una giuria di esperti. "Il concorso ’Panettone day’ rappresenta una grande opportunità per i pasticceri, non solo per mettersi in gioco e sfidare i colleghi – dice la Pro loco che organizza l’evento – ma soprattutto per confrontarsi con un’icona simbolo del made in Italy. Il periodo che stiamo attraversando non è facile ma questo rappresenta un motivo in più per non fermarsi e accettare la sfida, cercando di dare il meglio per sperimentare nuove strade e opportunità". Parteciperanno al concorso i maestri Marco Sestilli di "Bakery Sestilli" ad Agugliano, il panificio "C’era una volta" di Falconara Marittima, Roberto Gioacchini di "Officina" ad Agugliano (panettone senza lattosio), forno Taccalite di Falconara Marittima, Francesco Camilloni del panificio "L’arte bianca", "Quore – laboratorio di cucina di Ancona, Claudio Api di "L’Arnia del cuciniere" di Falconara Marittima, Angelo Tantucci del "Capriccio" di Monsano e Simone Pongetti di "Scalo Zero village" di Senigallia.