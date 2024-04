A Portonovo arriva la "Zac". Le auto ad accesso controllato: "In via sperimentale da giugno"

Portonovo off limits, verso lo stop (parziale) alle auto: "Entrerà solo chi ne avrà diritto". La baia potrebbe essere interessata a tutti gli effetti da una Zac, che sta per ´zona ad accesso controllato´. A dirlo, è il vicesindaco e assessore alla mobilità urbana, Giovanni Zinni, che ha lavorato a stretto contatto con il sindaco dorico, Daniele Silvetti. "Stiamo realizzando una Zac, acronimo di zona ad accesso controllato. Parliamo chiaramente della zona della baia e tutte le novità in questione le illustreremo nei prossimi giorni, a brevissimo". È per questo motivo che l’assessore non si sbottona più di tanto. Alla nostra domanda se si tratta solo di una proposta, il vicesindaco risponde perentorio: "Macché proposta, inizieremo da giugno". In poche parole, si tratta di "limitare il numero di automezzi nella spiaggia. Sarà un progetto che partirà in via sperimentale quest’anno – prosegue – così da poterlo mettere a regime il prossimo, nel 2025. O (ancora) come Zac o come Ztl, zona a traffico limitato". A breve, la giunta incontrerà gli stakeholders e cioè tutti coloro i quali saranno interessati dal progetto: "Illustreremo la nostra proposta – continua Zinni – Vede, noi siamo molto sensibili al tema della mobilità sostenibile, che però si deve integrare con il turismo e una tutela ecocompatibile". Chiudere completamente l’accesso a Portonovo alle automobili e ai vari mezzi, interdicendo la strada al traffico, lascia intendere l’assessore, "è impensabile proprio per garantire il turismo". Se la proposta andasse in porto, com’è plausibile che sia, dato che manca solo la delibera di giunta, "potrà scendere a Portonovo solo chi ne avrà il diritto, e quindi i residenti, i dimoranti, chi dovrà usufruire delle varie strutture ricettive, dagli alberghi ai ristoranti", senza dimenticare gli stabilimenti balneari. Tanti sono infatti gli operatori della baia. Proprio una settimana fa, il professor Paolo Seri, docente di Economia politica all’università di Enna, aveva tenuto un incontro alla Casa delle Culture per parlare di post-car city. Il prof sosteneva come la città, in fatto di mobilità sostenibile, "non fosse assolutamente pronta e anzi sia ancora estremamente indietro". L’esperto era intervenuto anche sulla recente inaugurazione della ciclopedonale del Conero: "È un bellissimo esempio – aveva detto – per quanto io sia dell’idea che si potrebbe chiudere al traffico anche la strada che scende a Portonovo con benefici anche per i portatori di interessi che ora non la pensano così". E la risposta del Comune non si è fatta attendere.