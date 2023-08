A Portonovo, è l’ora di "Branchout" A tutto jazz col duo Savoretti-Mina

E’ un concerto per palati fini quello che l’hotel Emilia di Portonovo ospiterà martedì 29. Protagonista sarà il SavorettiMina, duo composto dal percussionista anconetano Francesco Savoretti e dal flautista riminese Fabio Mina, che per l’occasione avranno al loro fianco un ospite d’eccezione, Markus Stockhausen, uno dei più importanti musicisti jazz europei, nonché figlio di Karlheinz, uno dei maestri dell’avanguardia del ‘900. Savoretti e Mina presenteranno ‘Branchout’, il nuovo disco del progetto ‘Threschold’, prodotto dall’etichetta italogiapponese Da Vinci Records. Il concerto darà modo di ascoltare loro e Stockhausen, che arriverà direttamente da Berlino. L’incontro tra Savoretti e Mina è recente, ma fin da subito i due individuano un’identità sonora e un’idea condivisa che stiano alla base della musica. Focus della loro ricerca sono il timbro ed il suono, guide del loro percorso creativo, che li spinge a far interagire le sonorità tradizionali con elettronica, effetti e sintetizzatori. Un’ ambientazione sonora colorata da contrasti, avvolgente ed intensa. Fabio Mina attraverso il flauto traverso, vari tipi di scacciapensieri e fiati asiatici e Francesco Savoretti tramite le percussioni mediterranee cercano di dare ai rispettivi strumenti un’immagine lontana da cliché e formalismi, esplorandone le possibilità acustiche e espandendone le sonorità attraverso l’uso di elettronica ed effetti come vari tipi di delay, loop e harmonizer.

Tutti questi elementi contribuiscono a creare un suono, una musica che si discosta dalle visioni più puriste dei generi cercando di collocarsi, con spontaneità, tra fruibilità e sperimentazione, spesso ritenuti poli non comunicanti, territori lontani tra loro. ‘Threschold’ (‘soglia’) nasce dai due opposti significati presenti nella parola tradizione, ‘consegnare oltre’ e ‘tradire’. E’ in questo cortocircuito tra l’esigenza di indagare e salvaguardare le emergenze culturali dei linguaggi tradizionali in via di estinzione, e capire i nuovi meccanismi di quel tradire atavico, tipico di un sapere trasmesso, che stanno il concetto e il nucleo semantico del nuovo lavoro del duo Mina (flauto, elettronica synth) e Savoretti (tapan preparato, elettronica, drum machine).

Raimondo Montesi