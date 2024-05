A Portonovo manutenzione parcheggio. Lago Grande e Torre. Anche nuovi asfalti

Proseguono i lavori di manutenzione previsti a Portonovo per il G7 della Salute che porterà nel capoluogo marchigiano delegazioni da tutto il mondo con centinaia di persone al seguito. I lavori sono cominciati la scorsa settimana. Riguardano la manutenzione del parcheggio Lago Grande e La Torre e la messa in sicurezza della sede stradale di accesso a Portonovo. I lavori si stanno svolgendo in orario notturno come previsto dall’autorizzazione del Parco del Conero. Durante il fine settimana i lavori non verranno svolti e si protrarranno fino all’11 di giugno. Ad oggi le lavorazioni sono al 50% e durante questa settimana inizieranno le lavorazioni di fresatura e asfaltatura della strada di accesso.