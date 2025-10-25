A processo dopo i furti. Due ladri d’appartamento incastrati dalla vicina 007

Un furto in abitazione era andato a segno ed erano stati presi gioielli, pietre preziose, un cellulare, denaro contante e un orologio d’oro per un valore di 6mila euro. L’altro furto, commesso tre giorni dopo, era andato a vuoto perché dopo aver scassinato la porta d’ingresso era suonato l’allarme. La polizia era risalita a uno dei ladri, quello alla guida di una Alfa Romeo utilizzata per la fuga, grazie ad una vicina di casa della prima vittima perché ne aveva fotografato la targa. La donna era in terrazzo a stendere i panni quando ha visto due persone vestite con felpa, cappuccio, cappello in testa e guanti in lattice sbucare dal cortile. Era il 9 agosto del 2021, un abbigliamento insolito. I due avevano sollevato la rete della recinzione condominiale per raggiungere un parcheggio attiguo e scappare a tutto gas a bordo dell’Alfa. Quando il vicino, un 77enne residente in via Maestri del Lavoro, aveva scoperto il furto, lei gli aveva dato la foto poi girata alla polizia in sede di denuncia. Gli agenti avevano rintracciato il veicolo, in uso in quel periodo ad un 38enne della Georgia residente a Senigallia. Hanno messo un gps nella vettura per seguirne i movimenti. Dopo tre giorni l’automobile si è spostata fino al quartiere Adriatico dove la mattina del 12 agosto era suonato un allarme in un appartamento di via Damiano Chiesa. Qualcuno aveva scassinato la porta di ingresso di una 84enne ma era suonato l’allarme e il colpo era fallito. I poliziotti, arrivati in zona, erano poi risaliti all’Alfa inchiodando il georgiano che è finito a processo per furto e tentato furto in concorso con persone rimaste ignote. Ieri, davanti al giudice Pietro Renna, è stata sentita la vicina detective. Prossima udienza il il 7 novembre.

ma. ver.