A processo per il conto del dentista

Va dal dentista per farsi curare i denti, ma dopo un primo acconto non salda tutto l’importo che il professionista gli aveva chiesto. In dieci sedute il cliente, un albanese di 36 anni, si era fatto devitalizzare alcuni denti, per alcuni aveva dovuto fare dei ponti e per altri aveva dovuto fare delle otturazioni. Il costo del lavoro era stato stimato in 4.300 euro. Stando alle accuse che hanno portato a processo l’albanese per truffa e per insolvenza fraudolenta, la cifra pagata sarebbe stata pari soltanto a 500 euro. L’odontoiatra, con studio a Monsano, è stato sentito ieri davanti alla giudice Tiziana Fancelo. È parte civile con l’avvocato Michele Casali. Il professionista ha raccontato che l’acconto di 500 euro gli è stato dato nella seconda seduta. La prima era iniziata a luglio del 2019 e l’ultima si è conclusa a novembre dello stesso anno. Quando ha provato a chiedere il saldo, il cliente avrebbe inventato delle scuse, poi spostava gli appuntamenti finché il dentista non ha minacciato di denunciarlo se non gli faceva subito un bonifico. L’albanese, difeso dall’avvocato Andrea Marini, gli avrebbe promesso il pagamento di 1.500 euro ma il bonifico è stato di 15 euro. Un errore della banca, avrebbe sostenuto il cliente. E il saldo non sarebbe mai arrivato. Prossima udienza il 29 aprile per la discussione e la sentenza.

ma. ver.