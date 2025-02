"A quando l’andata e ritorno su Roma?"

"Non riesco a comprendere come sia possibile che a distanza di un anno, nonostante i ripetuti appelli, non si sia ancora riusciti a modificare il bando dei voli per la continuità territoriale che non prevede la possibilità di fare andata/ritorno in giornata nella tratta Ancona/Roma Fiumicino". Parole del consigliere regionale del Partito Democratico, Maurizio Mangialardi, che ricorda le richieste avanzate già lo scorso 14 marzo e le difficoltà dei marchigiani nel raggiungere la Capitale. "Siamo a febbraio del 2025 e ancora non sono riusciti a sciogliere questo semplice nodo. Si tratta di un’inerzia grave e di un affronto a tutti i marchigiani – lamenta –. Torno dunque a chiedere di nuovo a distanza di un anno alla Giunta Acquaroli di esigere da Enac e SkyAlps il ripristino del doppio volo di andata e ritorno per Fiumicino. Speriamo sia la volta buona: non è più possibile tollerare questa situazione".