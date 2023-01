A quattro giorni da San Silvestro scatole di botti ancora in strada

Capodanno, la scia di fuochi resta al Passetto. Le confezioni dei fuochi artificiali, difatti, si trovano ancora lì, a due passi dal mare, sopra la baia. Fino a ieri mattina (intorno alle 11), per terra, sulla scalinata che congiunge il Monumento dei Caduti alla spiaggia cittadina, c’erano ancora diverse confezioni di carta all’interno delle quali, la notte di San Silvestro, giacevano i fuochi da terra: dalle fontane colorate ai petardi, passando per mortaretti e botti vari. A distanza di ben quattro giorni, quindi, nessuno le ha ancora rimosse. Un bambino ci si avvicina e il papà lo redarguisce: "Stanne lontano, potrebbero esserci dei fuochi inesplosi". A dire il vero, dentro quelle confezioni, pare non essere rimasto quasi nulla, ma certo è che in queste giornate di temperature alte e di meteo clemente, chi scende al mare non solo si trova davanti una vecchia staccionata di legno sulla scalinata, ma anche alcuni rimasugli dei festeggiamenti di fine anno. Come se non bastasse, passeggiando al viale della Vittoria – direzione centro – la pavimentazione di fronte alla farmacia Passetto è sporca. A terra, c’è infatti della vernice rosa, che risalirebbe a qualche giorno prima di Capodanno. Procedendo oltre, ecco che dietro le panchine spunta persino una bottiglia di vetro, che avrebbe dovuto contenere dello champagne. Anche questa potrebbe risalire – così come le confezioni dei botti – alla notte del 31 dicembre. Quattro giorni fa, lo spettacolo pirotecnico sarebbe partito sia dal viale sia da piazza Diaz e sia – appunto – dalla scalinata del Passetto: "Io abito all’inizio del viale – ci dice un residente, che preferisce l’anonimato – i fuochi sono stati suggestivi, ma i rifiuti andrebbero rimossi". ni.mor.