"A Recchi garantita sempre l’assistenza"

"Pur riconoscendo il diritto del signor Recchi di esprimere la propria opinione, non possiamo trascurare il tono e il contesto dei suoi commenti. È sorprendente che con la sua esperienza e conoscenza nel settore dei trasporti e del turismo scelga di ridurre la complessità di questi ambiti a consigli banali sulla facilità di viaggio tra Napoli e Ancona. In qualità di ex amministratore pubblico ci saremmo aspettati un approccio più equilibrato e informato alle sfide del turismo italiano". Così Aeroitalia replica, in una nota scritta, all’ex assessore comunale Antonio Recchi, oggi in veste di imprenditore, che sul Carlino di domenica era intervenuto per un volo su Napoli cancellato venerdì, quello dall’aeroporto di Capodichino. Recchi sosteneva di essere stato avvisato soltanto la sera prima e di avere avuto la sensazione di essere stato l’unico passeggero in partenza. "Garantire infrastrutture e collegamenti spetta alle Regioni – continua la nota Aeroitalia – e allo Stato e non alle aziende private, che vivono di ricavi. Le nostre operazioni non si limitano a collegamenti geografici, comprendono un impegno costante, la necessità di adattarci a situazioni impreviste, mantenendo la sicurezza dei nostri passeggeri come massime priorità. Impegno profuso per assistere il signor Recchi, l’operazione del volo cancellato testimonia la nostra dedizione a ogni cliente, che ci auguriamo venga riconosciuta piuttosto che denigrata".