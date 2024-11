A rischio il mosciolo di Ancona: "È colpa di clima e alluvioni"

di Pierfrancesco Curzi

ANCONA

Riscaldamento del mare, esondazioni dei fiumi dovute alle alluvioni, poche piogge, mucillagini e frequenza dei prelievi. Il mosciolo di Portonovo (un tipo di cozza autoctona legata al Conero) è a rischio, un gruppo di scienziati e associazioni tenta di preservarlo. Secondo il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, che esattamente un anno fa ha voluto formare un Tavolo dedicato al prodotto gastronomico e al tempo stesso identitario del capoluogo marchigiano, la situazione è molto seria. Si ipotizzano addirittura una boa oceanografica al largo e il fermo pesca: "Gli esperimenti fatti la scorsa estate sul mosciolo selvatico di Portonovo hanno inizialmente fornito dati confortanti, poi alcuni fattori hanno provocato la moria delle coltivazioni. Su piogge e temperature e in generale sul cambiamento climatico un Comune può davvero poco, per tutto il resto faremo il massimo". Il sindaco di centrodestra ha parlato ieri durante la seduta del consiglio comunale e illustrato il piano nel dettaglio: "La commissione speciale di esperti (Arpam, Ast, Università, Cnr, capitaneria, sub e così via, ndr.) si è riunita ogni mese dall’11 novembre 2023, ben dieci sedute, a conferma della massima attenzione da parte nostra sul tema. Un gruppo di lavoro direi molto autorevole che oltre a incontrarsi ha prodotto dei fatti – ha detto Silvetti in aula rispondendo a un’interrogazione di Francesco Rubini (Altra Idea di Città, opposizione) –. Tra questi l’identificazione di due aree di ricerca, una in zona Portonovo e l’altra nei pressi del Passetto, poi sottoposte a degli scambi, su cui è stato fatto un esperimento, posizionando speciali reti e gabbie e monitorando gli effetti delle colture. Il tutto è partito a maggio e fino ad agosto inoltrato le cose sembravano andare bene, poi il 16 agosto l’innalzamento della temperatura del mare e la conseguente invasione delle mucillagini hanno di fatto ucciso queste colture sperimentali del mosciolo. Il 3 settembre le strutture e l’esperimento erano di fatto già compromessi. Le cause della situazione generale in cui versa il fondamentale prodotto ittico di Ancona sono molteplici. Oltre al riscaldamento del mare ci sono le esondazioni dei fiumi a seguito delle alluvioni, una bassa concentrazione di nutrienti, le poche piogge, le mucillaggini ovviamente e anche i troppi prelievi del prodotto. Sulla raccolta selvaggia e abusiva dei moscioli di Portonovo stiamo approntando una strategia con la capitaneria di porto. Servono interventi importanti poi, ma al momento la soluzione non sembra dietro l’angolo".

Nel 2023 il problema era già forte, ma quest’anno è letteralmente esploso. Il commento di Rubini è partito da una considerazione ben precisa: "Spero che quanto detto sarà almeno sufficiente per convincere i tanti negazionisti della crisi climatica. È la scienza a parlare, non Friday for Future o Greta Thunberg".