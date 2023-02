A Roma la premiazione dell’European Solar Prize

È andata in scena a Roma, nell’Aula Magna della facoltà di architettura in piazza Borghese, la cerimonia di premiazione della 29esima edizione dell’European Solar Prize, che premia istituzioni, associazioni, imprese, architetti e singole persone, che si siano distinte come pionieri della sostenibilità e ispiratori della transizione energetica. Il premio per la categoria Industria è andato alla Loccioni di Rosora per l’impegno nel progettare e realizzare una comunità di lavoro a impatto zero: Leaf Community. La Leaf Community è un laboratorio reale della transizione ecologica.