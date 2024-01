"A ruota libera", al teatro Portone c’è Max Paiella

Venerdì 19 gennaio alle ore 21.15, "A ruota libera" di e con Max Paiella comico, cantante imitatore e artista eclettico, storica voce de "Il Ruggito del Coniglio" su Rai Radio2 arriva al Teatro Portone. "A ruota libera" è uno spettacolo dove l’artista si offre in pasto agli spettatori come un buffet di matrimonio, interpretando i suoi personaggi da Vinicius Du Marones, Parakulis, Fata Paiella, Il rumeno di Tintoria, Nikolay Tekorkov, I fratelli Cannone, Mitico Thor Ranucci. Le imitazioni, da Giletti, Mentana, Borghese, Cannavacciuolo, TaMarra Venier, gli chef Barbieri e Cracco, fino a Belpietro e all’ex sindaco Alemanno. Le migliori parodie musicali degli ultimi anni sulle canzoni del momento da Albano a Manhood e Blanco. Le Canzoni dei giorni della settimana da Non rompetemi il cocchio, a Staminga.

Informazioni: info@teatroportone.it - 334. 3752182. Acquista subito il tuo biglietto su http://www.liveticket.it/teatroportonesenigallia.