A San Biagio arrivano detenuti: giornata dedicata alla pulizia

Oggi Osimo è una delle tredici città italiane coinvolte nell’iniziativa nazionale promossa da "Plastic Free onlus" e "Seconda chance", che vede impegnati fianco a fianco detenuti in permesso premio e volontari nella pulizia del territorio.

L’appuntamento è stato fissato in via Industria: protagonisti della giornata alcuni detenuti della Casa circondariale di Montacuto e della Casa di reclusione di Barcaglione, coinvolti nell’iniziativa grazie alla collaborazione con la Magistratura di Sorveglianza e all’impegno condiviso per la costruzione di percorsi di responsabilizzazione e inclusione.

L’attività ambientale sarà coordinata da Gabriele Luzi, referente cittadino di Plastic Free, con il supporto di "Seconda chance", associazione che si occupa del reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti.

Patrocinata dal Comune, l’iniziativa vedrà il coinvolgimento di Legambiente Osimo e del Lions Club Osimo e potrà godere del supporto della Farmacia San Biagio. L’evento rappresenta un’azione simbolica e concreta al tempo stesso, che unisce il rispetto per la natura alla possibilità di riscatto.