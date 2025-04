A San Filippo Neri: "Ribelli al confino"

La chiesa di San Filippo Neri a Serra San Quirico ospita la mostra itinerante e grafic novel "Ribelli al confino" ideata e promossa dall’Anppia. Allestita, ospitata e patrocinata dal comune in collaborazione con la sezione Anpi di Serra San Quirico Mergo Rosora, alla presentazione sono intervenuti Emore Costantini, vicepresidente della sezione Anpi, Gianluca Quacquarini, presidente regionale dell’Anppia, e la sindaca Debora Pellacchia che ha aperto le porte del piccolo paese montano a questa mostra che sta girando l’Italia da qualche anno e che è stata ospitata nelle maggiori città del Paese. "Ribelli al confino è una mostra documentaria, è una graphic novel, ma è anche un percorso conoscitivo per tornare a ricordarsi o imparare che cos’è stato il confino politico nell’Italia fascista – ha detto la sindaca -. Si parla di luoghi: le isole di Lampedusa, Ustica, Pantelleria, Lipari, Favignana, Ponza, le Tremiti e la ormai celebre Ventotene. Il presidente regionale Quacquarini ha ricordato che una parte della mostra è dedicata ai confinati marchigiani. Oggi alle 18 interverrà l’onorevole Claudio Maderloni, figlio di un confinato politico.