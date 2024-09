A San Lorenzo in Campo la pizza si prepara (e si mangia) a ritmo

Tornano, a San Lorenzo in Campo, le performance della Nazionale pizzaioli acrobati, grazie ad una delle manifestazioni legate alla gastronomia più frizzanti dell’entroterra: ‘Pizza in Piazza’. L’ottava edizione della kermesse si terrà sabato e domenica alla pista polivalente di via Molino e a renderla spettacolare ci penseranno, come ormai è tradizione, i membri della Nazionale pizzaioli Aìacrobati, un team fondato a Ravenna nel 1987, celebre nel mondo per la bravura dei suoi componenti, veri e propri atleti oltreché maestri pizzaioli, capaci di far roteare i dischi di pasta sulle punta delle dita, farli passare sotto alle gambe e sopra la testa, con giochi di destrezza davvero notevoli. A organizzare la manifestazione, che ogni anno richiama tanta gente, è la Pro loco con la collaborazione dell’amministrazione comunale.

Grande protagonista sarà, naturalmente, la pizza: se ne potranno gustare tanti tipi diversi, che esalteranno varie eccellenze enogastronomiche locali. E un’eccellenza locale è anche l’azienda Fontana, che metterà a disposizione per la cottura i suoi forni di grande qualità. Sabato lo start scatterà alle 19 con l’apertura degli stand gastronomici. Durante la serata ci saranno animazioni per bambini e tanta musica con Morris e gli America, I Timidi e Dj Barba. Alle 22 l’atteso spettacolo degli acrobati pizzaioli. Domenica si partirà già alle 16 con il corso per piccoli pizzaioli ‘mani in pasta’. Alle 19 l’apertura degli stand e quindi l’esibizione musicale delle Rimmel, di Dj Ros e di Dj Spino. La serata si concluderà con il bis della Nazionale pizzaioli acrobati.

Oltre alla pizza in tante gustosissime versioni, gli stand serviranno hamburger, grigliate di carne, patatine fritte e degustazioni di dolci. E, in più, cocktail bar. L’evento rientra quest’anno fra le iniziative di Pesaro 2024 Capitale Italiana della Cultura. Aspettando ‘Pizza in Piazza’, venerdì sera, con inizio alle 20.30 si terrà la ‘Cammina Notturna al Castello di Montalfoglio’, promossa dalla Pro loco in collaborazione con il gruppo ‘Camminatori disperati’. Ritrovo (mezz’ora prima della partenza), avvio e rientro sono fissati alla pista polivalente, dove nei due giorni successivi, come detto, si terrà la kermesse gastronomica. Il percorso si snoderà per 7 chilometri, consentendo di andare a scoprire un borgo di rara bellezza qual è Montalfoglio. Iscrizioni e informazioni al 366 808 6932.

Sandro Franceschetti