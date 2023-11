A San Marcello c’è un albero di Natale da record. Decorato con 1.800 piastrelle cucite all’uncinetto

Torna il castello di Babbo Natale, in questo fine settimana, nel piccolo paese alle porte di Jesi. "Non è Natale senza festa – commentano dalla Pro Loco –. Per questo, saranno con noi gli amici di ‘Di Festa in Festa’: giochi, animazione, palloncini, bolle di sapone e gli immancabili Lego. Cosa c’è di più divertente del costruire navicelle spaziali e stazioni della polizia con i famosi mattoncini? Vi aspettiamo, grandi e piccini, per calarci in un mondo di colori e stupore". Le iniziative cominceranno sabato e proseguiranno fino a domenica nel castello di Babbo Natale. Ci saranno anche i "giochi di strada": vere e proprie opere d’arte, per fare divertire grandi e piccini. E sabato, alle 18.30, sarà acceso un albero di Natale da record: è ricoperto da più di 1.800 piastrelle realizzate all’uncinetto dalle artiste di San Marcello. Mesi di lavoro e di fili sapientemente intrecciati, per costruire un albero di Natale davvero originale.