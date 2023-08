A San Rocchetto, campo sportivo in festa Tutta la frazione balla sulle note del dj Pigini

E’ un evento per i giovani con una nobile causa, nato da un’idea del dj Nicola Pigini che nell’occasione veste i panni del profeta in patria con "Rocville". Oggi dalle 18 all’1, ingresso libero, il campo sportivo di San Rocchetto di Castelfidardo si trasforma in un villaggio di musica, street food e fun con dj ed ospiti illustri per raccogliere fondi per la onlus Ragnatela, cooperativa che da anni svolge una profonda azione sociale dando lavoro a più di 30 ragazzi con sindrome di down o in situazioni di svantaggio. Dopo essere stato protagonista di festival, contest, concerti, eventi sportivi e televisivi internazionali, Pigini si esibirà per la prima volta a casa sua, nel campetto dove è cresciuto giocando con coetanei e amici.