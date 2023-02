A Sanremo c’è un po’ di Senigallia Patatas Nana sponsor ufficiale

Al Festival di Sanremo c’è anche un po’ di Senigallia, Patatas Nana è Official Supplier di Casa Sanremo 2023. "Sanremo è un bellissimo traguardo, un evento simbolo della canzone italiana è bellissimo vedere il nostro prodotto protagonista degli aperitivi a Casa Sanremo" - spiega Francesco Mazzaferri, responsabile commerciale e co-founder del brand. Chiamarle patatine è ormai riduttivo, perché le Patatas Nana stanno diventando uno status symbol degli aperitivi anche oltre oceano. Il Festival di Sanremo non è il primo grande evento per Patatas Nana già presente nel 2021 nella lounge di Fondazione Ente dello Spettacolo durante la 78° mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, evento di cui Patatas Nana è stato tra i protagonisti anche quest’anno. Ma ‘Sanremo è Sanremo’: "Raggiungere un obiettivo crea sempre una forte emozione, perché dietro ogni pacchetto c’è un team fortissimo che non si ferma mai" prosegue. Sono giorni di lavoro, ma che regalano grandi soddisfazioni al co-founder del brand, che ormai da qualche giorno si trova a Sanremo insieme ad alcuni membri del suo staff: "Siamo felici come sempre, nel vedere i nostri clienti emozionarsi quando mangiano patatas nana e Sanremo tra vip, amici vecchi e nuovi ce lo ha confermato" spiega. Le patatine gourmet sono pronte a continuare a raccontare il proprio territorio com’è stato per la limited edition della chips sabbiata per celebrare la spiaggia di velluto e la Rotonda a Mare: "Abbiamo altri obiettivi come l’uscita della nuova linea al tartufo nero pregiato di Norcia e l’apertura di Casa Nana a Senigallia. Questo sarà il primo di una serie di aperture in giro x l’Italia, luoghi per gustare un aperitivo e non solo, perché sarà presente un laboratorio di idee by Patatas Nana".