A Sassoferrato l’assemblea nazionale di Europassione

Fino a domani Sassoferrato è protagonista di un evento di grande rilievo nazionale e culturale, l’assemblea nazionale di Europassione per l’Italia, unita alla Giornata nazionale delle manifestazioni e riti della Settimana Santa. Punto culminante del programma sarà lo spettacolo teatrale e musicale "E piangerò per Lui spietatamente", in scena oggi alle 18.45 al teatro del Sentino (ingresso libero). Protagonista Gastone Pietrucci, voce storica della musica popolare marchigiana con il suo gruppo La Macina, con Paola Giorgi alla recitazione, in un concerto-spettacolo che racconta la figura umana di Maria e che intreccia canti e testi poetici della tradizione marchigiana. Il programma si articola in momenti di approfondimento, visite guidate al patrimonio storico e museale della città, incontri istituzionali, dibattiti pubblici e spettacoli.