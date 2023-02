A scuola di spettacolo dal vivo: sei incontri per "Essere spettatori"

Sei incontri per imparare a leggere lo spettacolo dal vivo nel contemporaneo. Ripartono alle Sale Pergolesiane del Teatro Pergolesi di Jesi gli appuntamenti di ‘Essere Spettatore’, a cura di Pierfrancesco Giannangeli, docente, giornalista e consulente della Fondazione Pergolesi Spontini per la formazione del pubblico.

L’iniziativa è aperta a tutti e a partecipazione gratuita, e si propone come un percorso ‘informale’ di dialogo con il pubblico e di approfondimento. In questo terzo ciclo di incontri sono previsti anche percorsi di approfondimento su alcuni spettacoli e autori, protagonisti della stagione di prosa 2023. L’obiettivo è quello di consentire allo spettatore un approccio consapevole alle proposte in cartellone, al fine di stimolare una visione critica. I sei incontri si terranno alle ore 18. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria (0731202944 o [email protected]).

Si parte oggi con ‘Anatomia di uno spettacolo: ‘Sei personaggi in cerca d’autore’ e la critica coeva’. Seguiranno l’incontro ‘Teatro italiano e avanguardie dagli anni Sessanta a oggi’ (9 febbraio) e il 23 quello con Sebastiano Biancheri, che racconterà il saggio ‘Teatro a Roma’. Il 9 marzo Fabrizio Pompei racconterà il saggio ‘Teatro al centro. Grassi, Strehler e De Bosio: registi tra dittatura e repubblica’. Il 16 marzo si parlerà dello spettacolo ‘Il calapranzi’ di Harold Pinter, di Martin Esslin e del teatro dell’assurdo. L’evento affianca il cartellone della stagione di prosa del Teatro Pergolesi, che l’indomani vedrà in scena Claudio ‘Greg’ Gregori e Simone Colombari appunto ne ‘Il Calapranzi’, con la regia di Claudio Gregori e Simone Colombari. Ultimo appuntamento il 29 marzo, quando il pubblico potrà incontrare Alessio Pizzech (foto), regista dello spettacolo ‘Le ferite del vento’ di Juan Carlos Rubio’, interpretato da Cochi Ponzoni e Matteo Taranto.