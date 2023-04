A scuola di turismo responsabile I ragazzi fanno il primo check-in

È decollato in aeroporto il progetto ‘Imparare a viaggiare’, ideato da Go World, Ancona International Airport e Enac. Due giorni fa, al gate, il primo gruppo di studenti, una classe del Liceo Cambi di Falconara assieme alla professoressa di inglese Valeria Gallerani. Presenti anche i dirigenti dell’Ufficio scolastico regionale Corrado Faletti e Carmina Laura Giovanna Pinto che hanno patrocinato l’evento. I 25 ragazzi hanno simulato una partenza in aereo con check-in, emissione della carta di imbarco, invio bagagli, controlli di sicurezza e arrivo al gate. Nelle varie fasi i dirigenti di Go World, compreso l’amministratore delegato Ludovico Scortichini hanno evidenziato l’importanza di saper viaggiare in modo da nuocere il meno possibile ai Paesi che si intende visitare, soprattutto in un’ottica di turismo consapevole, green, di sostenibilità e del rispetto delle diverse culture.

Il personale della società di gestione dell’aeroporto e dell’Enac ha illustrato come affrontare le diverse fasi del processo di imbarco e come gestire situazioni particolari quali ad esempio cancellazione del volo, cambiamento di orari, sciopero, perdita bagaglio, evidenziando diritti e doveri dei viaggiatori. Al termine è stata rilasciata una speciale carta di imbarco preparata per l’evento che contiene, attraverso QR code, tutte le indicazioni per essere un informato e consapevole viaggiatore. Le giornate dedicate a questa innovativa esperienza aeroportuale sono tutti i mercoledì fino al 31 maggio 2023, in due fasce orarie definite che vanno dalle 9 alle 10 e dalle 10 alle 11.