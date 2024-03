A scuola d’impresa dalla Caritas. Rush per iscriversi

Corsi di formazione per disoccupati e inoccupati: ancora pochi giorni per aderire. La Caritas Diocesana di Fabriano-Matelica – in collaborazione con l’Unione Montana dell’Esino Frasassi, i Comuni di Cerreto d’Esi, Fabriano, Genga, Matelica e Sassoferrato, La Fondazione il Vallato, gCube srl e la Fondazione Itinera – ha promosso e organizzato un corso di formazione e accompagnamento dedicato ai residenti non occupati o inoccupati tra 25 e 45 anni. L’obiettivo è quello di costruire e realizzare un’idea d’impresa. "Solo i progetti più promettenti saranno scelti – spiegano i promotori –. Saranno due le lezioni settimanali, con workshop interattivi e visite aziendali. Ci si potrà avvalere del supporto di esperti e del finanziamento delle idee. Un team di esperti in finanza agevolata valuterà le migliori idee per opportunità di finanziamento". C’è tempo fino al 23 marzo per le iscrizioni al corso, che partirà ad aprile. Per tutte le info: 3756137378 o mail creaimpresacaritas@gmail.com.