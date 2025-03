A scuola, nello sport e sui social: adolescenti vittime di bullismo

Negli ultimi anni il bullismo è diventato comune tra gli adolescenti e si manifesta nelle scuole, in ambito sportivo, in ambito extra-scolastico e sui social. Si presenta in vari contesti e con diverse cause.

I bulli, spesso, hanno vissuto un’infanzia infelice subendo, a loro volta, atti di bullismo. Sfogano quindi la loro rabbia sugli altri, per disprezzo nei confronti della vittima o per farsi vedere superiori, ma in realtà hanno molte insicurezze e paure. Di solito i bulli prendono in giro per il modo di vestirsi, per il fisico, per il colore della pelle, per il modo di parlare. Conosciamo molte storie: una ragazza che è stata bullizzata per il fisico, sia da bambina che da adolescente, da altri ragazzi della sua età o più piccoli. Da piccoli sembra un gioco, ma crescendo la situazione appare in modo più serio e doloroso. Il conforto delle sue amiche è stato fondamentale per evitare di dare ascolto ai giudizi altrui.

Dicevamo che il bullismo si presenta, purtroppo, in varie forme: fisico, verbale e online. Il bullismo fisico è quello più visibile, che si manifesta con atti di violenza, come pugni, calci, spinte, schiaffi che possono lasciare segni visibili sul corpo; il bullismo verbale comprende insulti, minacce, prese in giro, offese e può essere altrettanto devastante perché le ferite che lascia non sono visibili sul corpo ma possono risultare anche più difficili da curare. Il bullismo sui social è diventato quasi una normalità, perché tutti i giorni i ragazzi di tutte le età sono costantemente immersi in questa realtà che prende sempre di più il sopravvento, costringendo la vittima a non avere più un luogo dove rifugiarsi a causa dei bulli che la colpiscono 24 ore su 24.

Gli effetti del bullismo sono devastanti. Chi ne è vittima può soffrire di ansia, depressione solitudine e nei casi più estremi di pensieri suicidi. Le vittime tendono a chiudersi in se stesse, evitando di socializzare e perdendo interesse nelle attività scolastiche ed extrascolastiche. La persona può rimanere intrappolata e non riuscire ad uscirne fuori. Secondo noi è fondamentale che la società, dalle scuole alle famiglie, si impegni per creare un ambiente rispettoso, dove ogni individuo possa sentirsi sicuro e apprezzato per ciò che è. Per combattere il bullismo è necessario rispettarsi reciprocamente e sostenersi a vicenda, senza sentirsi superiori agli altri ma convivendo in serenità e senza pregiudizi verso gli altri.

Giulia Chiofalo, Vittoria M. Campanelli, Sophie Breccia e Ruben Di Genova 3F scuola Fagnani Senigallia