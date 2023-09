A Senigallia c’è "Fishmarche" il festival del gusto a base di pesce

Tanto pesce, ma anche vino e olio. Oggi e domani al porto turistico di Senigallia va in scena ‘Fishmarche(t)’, festival del gusto a base di pescato locale, aperitivi di gusto, laboratori, show cooking e specialità a km 0 per promuovere l’economia del territorio e la sostenibilità ambientale. Mare e terra, pescato e vitigni arrivano sulle tavole come piatti e vini in abbinamento, in un rapporto che sarà illustrato ai partecipanti da esperti e produttori. Non solo cucina, ma un evento che parla anche di sostenibilità e di cultura del mare. Oggi gli stand saranno aperti dalle ore 17:30 alle 19 e domani sarà possibile anche pranzare: la manifestazione si estenderà infatti dalle 12:30 alle 19. In entrambe le giornate, dalle ore 18 alle 19, sarà possibile degustare un aperitivo al tramonto, fatto di buon bere, buon cibo e buona musica come ideale sottofondo, con assaggi di prelibate ricette adriatiche.