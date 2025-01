A Senigallia e Castelbellino protagonista il teatro ragazzi

Due spettacoli per ragazzi oggi (ore 17) grazie alla stagione curata dal Teatro Giovani Teatro Pirata. All’Auditorium San Rocco di Senigallia va in scena ‘Trame su misura, volume II’ di Giallo Mare Minimal Teatro, lavoro basato su letture, narrazione teatrale, disegno e composizione grafica dal vivo, videoproiezione e animazione di figure e oggetti. Le storie raccontate sono due: ‘Cappuccetto Bang Bang’, una versione della fiaba ispirata a quella di Rolad Dahl, e ‘C’era una volta... piena di stelle’, ispirata alla ‘Passeggiata di un distratto’ di Rodari. Il tema è unico: il rapporto, straordinario, fra nonni e nipoti. Nella Sala ‘Hack’ di Castelbellino si potrà vedere ‘Robin Hood. La storia di Roberto di Legno che colpiva sempre nel segno’, produzione Armamaxa e Teatro Giovani Teatro Pirata, con Giacomo Dimase e Enrico Desimoni. E’ un esempio di teatro essenziale e un po’ d’altri tempi, in cui gli attori parlano ai bambini per riavvicinarli alla dimensione del racconto e dell’ascolto.