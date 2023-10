"A September Story". Still Alice secondo atto tra alt-pop e trap

È uscita sulle principali piattaforme la seconda parte del progetto "A September Story" di Still Alice, nome d’arte della cantante anconetana Alice Mezzetti. Il nuovo singolo, realizzato ancora una volta in collaborazione con il producer spezzino Exa, conclude la storia iniziata con "A September Story I" e lo fa con sonorità molto diverse rispetto alla prima parte. Le influenze alt-pop e trap creano una perfetta continuità. Questa evoluzione musicale, da un mood più triste a uno più sereno, contrasta però con la rabbia del testo, che mette in luce quanto a volte i ricordi possano essere dolorosi. I due brani si collegano con una "transition", ma nella seconda parte la musica cambia. Infatti, la nota malinconica di "A September Story I" si stempera, pur rimanendo, dando spazio a un percorso di crescita personale, fondato sul ‘processare’ e superare i momenti difficili. Basti citare versi come "Sono tornata in posti che sapevo mi avrebbero rattristata. A quando non riuscivo a toglierti gli occhi di dosso, quegli occhi che ora sono tristi e malinconici, perché non sarà mai più lo stesso nel momento in cui ci diremo addio". Come ha dichiarato la stessa artista, "l’idea di creare due brani per raccontare un storia mi ha sempre attratta. In questo caso ho avuto l’opportunità di giocare sia a livello narrativo e a livello musicale". Il singolo, disponibile online, può essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali.