A sinistra si spaccano sul nome di Di Stasi

"Fino al giorno del deposito delle liste, in politica, non vi è mai certezza assoluta: tutto può cambiare, molto rapidamente", diceva qualcuno. Mai frase fu più vera, se solo si pensa a quanto accaduto nelle ultime 24 ore nello spicchio "più a sinistra" dell’emiciclo anconetano. Perché "l’accordo politico programmatico di massima" raggiunto non più di una settimana fa tra Altra Idea di Città, Movimento 5 Stelle, Verdi e civici, con l’intenzione di correre insieme alle elezioni Amministrative di primavera in caso di convergenza su un candidato sindaco unitario, ha visto il passo indietro di una delle quattro forze presenti al tavolo delle trattative: i Verdi. Una spaccatura, pare, insanabile e proprio sul profilo caldeggiato dagli (ex) alleati Altra Idea di Città e Movimento 5 Stelle: il professore universitario della Politecnica delle Marche, Antonio Di Stasi. Aic e M5s, e da quanto emerge anche la fronda civica, sono a tutt’oggi schiacciati sul nome del docente, che vedrebbero come candidato ideale. Di tutt’altro avviso i Verdi, che hanno scelto di defilarsi dalla costituenda coalizione e andranno in assemblea domani mattina. In quella sede verranno presumibilmente sciolte le riserve sul fatto di presentarsi in proprio (o accompagnati, chissà, col centrosinistra di Ida Simonella?) alle elezioni. I Verdi già avevano scelto come possibile candidato Roberto Rubegni, ex ad di AnconAmbiente. Anche Altra Idea di Città ha riunito tesserati e simpatizzanti ieri sera per parlare del futuro e il movimento politico guidato dall’avvocato Francesco Rubini, rispetto agli altri, avrebbe una carta in più da giocarsi: Rubini stesso. In quanto, se anche l’accordo con i grillini e i civici saltasse del tutto, la candidatura dell’avvocato anconetano resterebbe più che valida per ambire alla fascia tricolore. Rubini, infatti, era stato il primo a presentarsi. E in più, nettamente in anticipo rispetto ai competitor: l’assessore uscente della Giunta Mancinelli, Simonella (che ha vinto le Primarie del centrosinistra contro Carlo Pesaresi) e Daniele Silvetti, presidente dell’Ente Parco del Conero e schierato come alfiere del centrodestra. Che tradotto: mal che vada, avanti senza alleati nell’avventura elettorale. L’impressione, però, è che si farà di tutto, assieme a 5 Stelle e civici, per andare uniti e confermare quella sintesi programmatica già trovata. È tramontata ormai definitivamente l’ipotesi di candidare a sindaco l’ex rettore dell’Uvipm, Sauro Longhi. Dunque, in attesa delle assemblee e di altre – inevitabili – riflessioni, se Aic, M5s e civici dovessero scegliere di convolare a nozze, nozze un po’ meno Verdi, Antonio Di Stasi sarebbe in pole.

Giacomo Giampieri