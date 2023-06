A Sirolo chef stellati per Conero Festival

Uno show cooking in piazza a Sirolo con chef stellati e ristoratori locali è in programma oggi nell’ambito del "Conero Festival ’23" all’insegna del gusto e della musica. Appuntamento alle 21.15 nella centralissima piazza Vittorio Veneto con la stella di Errico Recanati, chef del ristorante Andreina di Loreto, i grandi cuochi sirolesi dell’Officina, L’osteria Sara, la Taverna e del ristorante della Rosa, con Giorgio Tucci ed Elis Marchetti. Ogni prodotto utilizzato sarà rigorosamente made in Conero.