A spasso nel medioevo

Un tuffo nel passato in uno dei borghi più belli d’Italia. E’ quello che potrà fare chi oggi andrà a Corinaldo, dove si svolge la seconda e ultima giornata di ‘Millenarja – Scene di vita medievale’. Si inizia alle 10 con il mercato, che ripropone la vita quotidiana dell’epoca e le varie arti e mestieri che hanno segnato lo stile di vita medievale. Alle 11 sfilata di apertura per le vie del borgo con esibizioni degli sbandieratori e dei tamburi del gruppo L’Araba Fenice. A seguire (12.30) aprirà lo stand gastronomico. Il pomeriggio inizierà alle 16.30 con ‘Gimagiocà’, per scoprire la semplicità dei giochi di una volta. Dalle 17 si potrà assistere a duelli medievali ed esposizioni di armi dei Signo Gladii, in via Santa Maria Goretti. Nel campo di tiro con l’arco in piazza Il Terreno grandi e piccoli potranno cimentarsi in questa disciplina millenaria. Con ‘A spasso con il cantastorie’ (ore 17.30) si potrà fare una visita guidata nel borgo alla scoperta delle storielle dei ‘Matti di Corinaldo’. Al termine laboratorio per i bambini (info [email protected] e 0717978636). Alla stessa ora ad animare il borgo saranno i musici di Sturm und Drunk, i giocolieri del Circo Sonambolus, i combattenti di Signo Gladii e il Gruppo Sbandieratori e tamburini della Cavalcata dell’Assunta di Fermo. Tra i momenti più attesi (18.30) c’è la sfilata storica lungo le vie del centro. Gli spettacoli serali, in piazza del Cassero, inizieranno alle 19.