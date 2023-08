A spasso nella natura del Conero Passeggiate e notte di San Lorenzo

Passeggiate ed escursioni serali oggi in occasione della notte di San Lorenzo. Lo sguardo sarà puntato verso il cielo, ma non mancherà un ‘tuffo’ nella terra. E’ la visita guidata con osservazione astronomica ‘E quindi uscimmo a riveder le stelle’ (ore 21 e 21.45, info 0719330490), un viaggio all’interno della città sotterranea di Camerano che farà scoprire ai partecipanti all’iniziativa la parte più nascosta e profonda del borgo. Si avrà l’occasione di conoscere la storia delle Grotte e di chi le ha utilizzate nel corso dei secoli, scendendo fino a 20 metri di profondità, per ritrovarsi nel cuore di piazza Roma. Alla fine si tornerà ‘a riveder le stelle’ presso il cortile della biblioteca, dove l’esperto Corrado di Noto racconterà ai presenti tutti i segreti del cielo.

Altro appuntamento, alle ore 18 nel parcheggio sommitale del Monte Conero, da dove prenderà il via una bellissima escursione sul Conero, tra i colori e le luci delle ultime ore del giorno. Una facile camminata ad anello nel ‘monte dei corbezzoli’. Avvolti nella suggestiva atmosfera della macchia mediterranea i partecipanti raggiungeranno gli spettacolari punti panoramici di Pian di Raggetti e Pian Grande, per poi godersi lo spettacolo del sole che scende dietro le colline marchigiane dall’incantevole scenario del Belvedere Nord. La lunghezza è di 5,5 km, con un dislivello di soli 200 metri (tempo di percorrenza effettivo escluse le pause 1.45 ore). E’ un proposta è adatta a tutti, per la quale basta essere un po’ allenati alla camminata. E’ possibile portare il proprio cane, come da regola al guinzaglio.

C’è poi un’altra passeggiata nel tardo pomeriggio, che permetterà di aspettare il tramonto dal Belvedere Nord del Conero, per poi scendere al buio verso il Pian Grande, sopra la baia di Portonovo. Per informazioni ci si può rivolgere alla guida Ivonne Raffaeli (3278576083 e [email protected]).