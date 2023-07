A spasso per via Bixio: sono i "Nonni e nipoti"

Entusiasmo, sorrisi, qualche foto attorno alla "macchina gialla" schierata in centro e adeguatamente ritoccata con adesivi che rimandano alla manifestazione. Quale? Una delle principali dell’estate falconarese che, dopo gli anni più duri della pandemia, verrà riproposta venerdì 21 luglio e nell’occasione taglierà il traguardo della decima edizione.

Stiamo parlando, ovviamente, della ‘Nonni e Nipoti con famiglie e mondo paralimpico’, l’evento ludico motorio organizzato dal Gruppo Amici per lo Sport capitanato dall’infaticabile presidente Tarcisio Pacetti. Persone di tutte le età, come si evince chiaramente dal titolo della kermesse, percorreranno via Bixio per un tratto di circa un chilometro e mezzo. Si partirà alle 17 con i giochi e l’intrattenimento a cura dell’Anismile Show. Dalle 20, invece, la preparazione della "passeggiata" che avrà come testimonial Assunta Legnante, campionessa paralimpica mondiale (medaglia d’oro a Londra e Rio) nel lancio del peso. Alle 21.45, invece, è prevista la musica con il complesso ‘Le Rimmel’, band al femminile anni ‘50 e ‘60 mentre, alle 23, l’estrazione della lotteria.

Non mancherà la consueta "maxi cocomerata" per tutti i partecipanti (e non). Lo staff del Gruppo Amici per lo Sport, in questi giorni di impaziente vigilia, ha già diffuso il "bracciale tricolore che unirà nonni e nipoti, così come olimpi e paralimpici, durante la passeggiata ludico motoria – fanno sapere i volontari -. Si tratta di due generazioni tanto lontane ed al tempo stesso molto vicine. Partecipate, partecipate, partecipate", l’appello social. All’iscrizione all’evento, per un costo di cinque euro, i partecipanti riceveranno uno zainetto griffato Gas e Sì con Te, con all’interno buoni spesa nel supermercato e un buono gelato nelle gelaterie del territorio. Fervono i preparativi, ma la città è ormai pronta per la "decima" della Nonni e Nipoti.

Giacomo Giampieri